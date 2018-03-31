На украинско-польской границе образовались очереди из около тысячи автомобилей

31 марта, 2018, 16:54

Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, самые значительные - на украинско-польской границе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, работавших за границей или находившихся за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой.

Так, по состоянию на 11 часов субботы, 31 марта, перед пунктом пропуска Ягодин накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска Шегини и Краковец в очереди стоит примерно по 300 легковых автомобилей.

С украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

С целью эффективного планирования поездок за границу, пограничное ведомство советует гражданам учесть информацию о накопления автомобилей, и для выбора оптимального маршрута движения пользоваться онлайн-сервисами на официальном сайте Госпогранслужбы Украины для просмотра ситуации на основных пунктах пропуска и на сайте Госпогранслужбы Польши.