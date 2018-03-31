На украинско-польской границе образовались очереди из около тысячи автомобилей
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В ведомстве отмечают, что это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, работавших за границей или находившихся за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой.
Так, по состоянию на 11 часов субботы, 31 марта, перед пунктом пропуска Ягодин накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска Шегини и Краковец в очереди стоит примерно по 300 легковых автомобилей.
С украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.
С целью эффективного планирования поездок за границу, пограничное ведомство советует гражданам учесть информацию о накопления автомобилей, и для выбора оптимального маршрута движения пользоваться онлайн-сервисами на официальном сайте Госпогранслужбы Украины для просмотра ситуации на основных пунктах пропуска и на сайте Госпогранслужбы Польши.
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