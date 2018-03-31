На столе у Трампа есть еще более жесткий вариант ответа РФ на отравление Скрипаля, - СМИ
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника в американской разведке.
Как сообщается, вскоре после отравления Скрипалей, советники президента США Дональда Трампа представили ему три варианта, которые были описаны как "легкий, средний и тяжелый".
"Легкий" вариант предусматривал изгнание примерно 30 шпионов, а также сохранение российского консульства в Сиэтле.
Вариант "средний", который президент США в конечном итоге и выбрал, как известно, предусматривал высылку 48 дипломатов из посольства в Вашингтоне и 12 в миссии ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле.
Как отмечает издание, в разговорах с европейскими лидерами Трамп сказал, что Соединенные Штаты не заинтересованы в высылке шпионов в ответ на отравление бывшего российского двойного агента в Британии, если другие страны не будут делать то же самое.
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При этом окончательное решение удивило даже союзников США.
"Мы получили сигналы о том, что будет высылка, но количество нас удивило. Оно было слишком высоким", - сообщил изданию высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне.
Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, отказались назвать "тяжелый" вариант, чтобы не раскрывать шаги, которые Трамп еще мог сделать, но один из чиновников отметил, что американской контрразведке известно о более чем 40 российских шпионов, которые не попали в перечень высланных.
- В ответ Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.
- Как известно, уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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