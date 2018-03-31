На Донетчине сдался третий за неделю боевик

31 марта, 2018, 11:31

В Бахмуте за эту неделю шансом на жизнь без тюрьмы воспользовались три участника незаконных вооруженных формирований, сейчас все они сотрудничают с полицией и дают показания

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилась в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Возможность избежать тюрьмы есть только у тех, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность троих экс-боевиков.

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Так, 30-летний житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосте террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое криминальное прошлое и сам обратился к правоохранителям.

А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосте возле села Григоровка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина сбежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

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Вчера полицейским показался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трехлетнего пребывания 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о свои противоправные действия.

"Чтобы получить шанс на жизнь без тюрьмы, обращайтесь по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) или воспользуйтесь соответствующим сервисом на сайте "Стоптероризм", - отмечают в Нацполиции.

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