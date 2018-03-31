МинТОТ назвал полную стоимость разминирования Донбасса

31 марта, 2018, 09:13

Для того, чтобы разминировать зону боевых действий на Донбассе, может понадобиться более $800 млн

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает Радио Свобода.

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия за площадью где-то 50 тыс. кв. км. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше $800 млн на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что это примерные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

По мнению министра, под эгидой правительства необходимо образовать специальный орган, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

"Несколько законопроектов застряли в Верховной Раде. Надо всем органам власти обратить на это больше внимания. Разминирование - это не только обезвреживания мин или остатков боеприпасов. В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию... Это настолько большой комплекс проблем", - отметил Черныш.