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Мэрия Киева предупредила о сильных порывах ветра 1 апреля

В воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с

Об этом предупреждает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Киевское управление по чрезвычайным ситуациям дает рекомендации в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;

- по возможности не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.

В случае падения деревьев или веток и травмирования людей просят звонить в экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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