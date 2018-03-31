Мэрия Киева предупредила о сильных порывах ветра 1 апреля
31 марта, 2018, 16:32
В воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с
Об этом предупреждает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Киевское управление по чрезвычайным ситуациям дает рекомендации в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;
- по возможности не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.
В случае падения деревьев или веток и травмирования людей просят звонить в экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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