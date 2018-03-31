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Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям найти замену российскому рынку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским предпринимателям искать новые рынки для экспорта белорусских товаров из-за проблем с поставками в Россию

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что же, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы", - сказал президент Беларуси.

Он отметил, что если Россия будет постоянно "нагибать белорусских предпринимателей непонятно за что", то им лучше искать счастья в другом месте".

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что же мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - подчеркнул белорусский лидер.

Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молока с ряда белорусских предприятий. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, запреты вводятся без объяснений конкретных причин.

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