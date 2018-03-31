Комиссия Минздрава рекомендует уволить Амосову с медуниверситета им. Богомольца
В связи с этим комиссия министерства рекомендует разорвать с ней контракт, сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с определенным Министерством графиком заслушивания сегодня (30 марта - ред.) должен был состояться отчет ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой. Зато Амосова уже во второй раз отсутствует в день представления отчета, который был определен Министерством заранее и о котором было сообщено заблаговременно", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минздраве, на этот раз Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности на посту ректора. Поэтому сегодня комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия.
Единогласное решение Комиссии Минздрава следующее:
"1. Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.
2. Рекомендовать Министерству охраны здоровья Украины досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году".
- Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 26 февраля студенты и коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, заявив, что Минздрав заставляло их нарушать закон.
- Минздрав требует от студентов и работников университета Богомольца не бастовать.
- 28 февраля временно отстраненная от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова записала видеообращение с призывом прекратить забастовку.
- 2 марта Окружной административный суд Киева возобновил Амосову на должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.
- Министерство здравоохранения подало апелляцию на определение суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должность ректора.
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