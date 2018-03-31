Комиссия Минздрава рекомендует уволить Амосову с медуниверситета им. Богомольца

31 марта, 2018, 08:35

Действующий ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова повторно не явилась в пятницу, 30 марта 2018 года, в Министерство здравоохранения с отчетом о выполнении контракта за 2017 год

В связи с этим комиссия министерства рекомендует разорвать с ней контракт, сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с определенным Министерством графиком заслушивания сегодня (30 марта - ред.) должен был состояться отчет ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой. Зато Амосова уже во второй раз отсутствует в день представления отчета, который был определен Министерством заранее и о котором было сообщено заблаговременно", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, на этот раз Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности на посту ректора. Поэтому сегодня комиссия Министерства провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия.

Единогласное решение Комиссии Минздрава следующее:

"1. Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

2. Рекомендовать Министерству охраны здоровья Украины досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году".