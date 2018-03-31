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Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи со своего кабинета

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий намерен требовать обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров (КДКП)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я буду требовать во время рассмотрения дисциплинарной жалобы обнародования всех записей, на которых основывается этот запрос", - сказал Холодницкий на брифинге в Киеве в пятницу, 30 марта 2018 года.

Он убежден, что постараются продемонстрировать "отрывки из каких-то разговоров".

"Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия - не слова, а действия - которые шли за этим разговором", - сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что на этих записях никто не услышит ни одного случая вымогательства взятки, заноса ему чемоданов с деньгами в кабинет или предложения это сделать.

При этом руководитель САП отметил, что, возможно, в этих записях есть разговоры с использованием нецензурной лексики, в том числе с подчиненными.

"Но извините, в наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить сложно, и я, как обычный человек, тоже могу ругаться. Такая у нас работа", - сказал Холодницкий.

Руководитель САП недоумевает по поводу претензий о якобы "сливе" информации относительно расследуемых производств мэру Одессы Геннадию Труханову.

"Сливать информацию, тем более, Труханову?! Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия, не слова, а действия, которые шли за этим разговором", - отметил Холодницкий.

Он заявил, что уверен в правильности своих действий и готов доказать каждое свое слово.

"Если от злости скажешь "я бы его прибил", то это не означает, что это умысел на убийство, правда? Я в своих действиях уверен и КПК докажу каждое слово, которое обнародуют, но не отрывками разговоров, не выдергиванием слов из контекста, а полностью весь разговор и последующие действия, которые шли за этим разговором", - сказал Холодницкий.

Руководитель САП рассказал, что после обнаружения в его кабинете прослушку, 6 марта было зарегистрировано уголовное производство по факту обнаружения "жучка".

"Из-за собственной наивности я поручил расследование этого производства антикоррупционному бюро и понятно, как оно расследовалось", - добавил он.

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