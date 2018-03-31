Холодницкий потребует обнародовать не отрывки, а полные записи со своего кабинета
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я буду требовать во время рассмотрения дисциплинарной жалобы обнародования всех записей, на которых основывается этот запрос", - сказал Холодницкий на брифинге в Киеве в пятницу, 30 марта 2018 года.
Он убежден, что постараются продемонстрировать "отрывки из каких-то разговоров".
"Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия - не слова, а действия - которые шли за этим разговором", - сказал руководитель САП.
Он подчеркнул, что на этих записях никто не услышит ни одного случая вымогательства взятки, заноса ему чемоданов с деньгами в кабинет или предложения это сделать.
При этом руководитель САП отметил, что, возможно, в этих записях есть разговоры с использованием нецензурной лексики, в том числе с подчиненными.
"Но извините, в наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить сложно, и я, как обычный человек, тоже могу ругаться. Такая у нас работа", - сказал Холодницкий.
Руководитель САП недоумевает по поводу претензий о якобы "сливе" информации относительно расследуемых производств мэру Одессы Геннадию Труханову.
"Сливать информацию, тем более, Труханову?! Я понимаю, что нам сейчас будут пытаться показать отрывки из каких-то разговоров, но я настаиваю, чтобы мы услышали весь разговор целиком и действия, не слова, а действия, которые шли за этим разговором", - отметил Холодницкий.
Он заявил, что уверен в правильности своих действий и готов доказать каждое свое слово.
"Если от злости скажешь "я бы его прибил", то это не означает, что это умысел на убийство, правда? Я в своих действиях уверен и КПК докажу каждое слово, которое обнародуют, но не отрывками разговоров, не выдергиванием слов из контекста, а полностью весь разговор и последующие действия, которые шли за этим разговором", - сказал Холодницкий.
Руководитель САП рассказал, что после обнаружения в его кабинете прослушку, 6 марта было зарегистрировано уголовное производство по факту обнаружения "жучка".
"Из-за собственной наивности я поручил расследование этого производства антикоррупционному бюро и понятно, как оно расследовалось", - добавил он.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
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