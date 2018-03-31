Гонения протестантов в России: не дают проводить встречи, молитвенные дома сносят

31 марта, 2018, 11:10

В России власти продолжают гонения христианских общин, не связанных с РПЦ, в частности, в Туле суд постановил снести незарегистрированный Молитвенный дом евангельских христиан, пастору которого трижды было отказано в регистрации, а в подмосковном Воскресенске полиция сорвала богослужение в евангельской церкви "Слово жизни" и оштрафовала пастора

28 марта Тульский областной суд отменил решение суда первой инстанции, который разрешил использовать Дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Теперь здание должно быть снесено, передает правозащитный портал Сова.

В конце марта стало известно, что еще 3 августа 2017 года Привокзальный районный суд Тулы отказался удовлетворить иск городской администрации о сносе жилого дома, в котором расположен Дом молитвы евангельских христиан-баптистов "Святая Троица". Чиновники требовали признать его самостроем.

Администрация Тулы обжаловала это решение, и 22 марта 2018 года Тульский областной суд отменил решение районного суда и постановил снести здание.

Верующие пытаются обжаловать решение областного суда. Дом, в котором есть и жилые помещения, и зал для богослужений, был построен в 2013 году без необходимого разрешения, однако экспертиза установила, что угрозы для окружающих он не несет.

Община планировала зарегистрировать этот новострой сначала как жилой дом, а потом как Молитвенный дом, но в 2014-2016 годах пастор трижды получал отказа в регистрации и вводе в эксплуатацию здания.

Между тем, действия сотрудников полиции привели к тому, что лидер Церкви христиан веры евангельской "Слово жизни" в городе Воскресенске Московской области был оштрафован под надуманным предлогом после того, как было сорвано богослужение, сообщает “Религия и право”.

Представители Церкви "Слово жизни" обжаловали это решение в Воскресенском городском суде. Церковь в городе действует, как религиозная группа и входит в Ассоциацию христиан веры евангельской "Церкви веры".

Пастора обвиняли в том, что еще 17 декабря 2017 года на собрании общины он якобы принуждал к принятию "своей религии" двух мужчин. Защитник Захарчука Александр Фомичев отмечал, что протокол составлен с нарушением сроков и с неправильным указанием времени, когда проводилось богослужение.