Где отдохнуть и что увидеть во время "Юморины-2018" в Одессе. Программа

31 марта, 2018, 10:11

Нынешний праздник смеха в Одессе продлится несколько дней

Сегодня, 31 марта, на улице Дерибасовской в 12:00 начнется забег International Fun Run, участники которого пробегут по улице Преображенской и Пушкинской к памятнику Дюку де Ришелье, пишет Пушкинская.net.

1 апреля в 10:00 празднование "Юморины-2018" начнется с футбольного матча клуба "Ришелье 25" на стадионе "Спартак", а в 12:00 состоится традиционный парад-карнавал в центре города, в котором примут участие представители разных городов Украины .

С 13:00 до 17:00 на площади возле памятника Дюку де Ришелье все желающие смогут посоревноваться в вокале, приняв участие в шоу "Караоке на майдане" с ведущим Игорем Кондратюком.

Громкая сцена праздника разместится на углу улиц Пушкинской и Ланжероновской.

На ней выступят победители фестиваля "Комедиада-2018", участники "Лиги смеха", студии "Квартал-95", а также украинские исполнители: Феликс Шиндер с группой "Авиатор", "Mountain breeze", Алексеев и хедлайнер концертной программы - Верка Сердючка . Кроме того, в Городском саду состоится косплей-шоу и выставка декорированных машин, а на улице Ришельевской пройдет дрифт-шоу.

В городском зоопарке будет организована "Зооюморина".