 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Где отдохнуть и что увидеть во время "Юморины-2018" в Одессе. Программа

Нынешний праздник смеха в Одессе продлится несколько дней

Сегодня, 31 марта, на улице Дерибасовской в 12:00 начнется забег International Fun Run, участники которого пробегут по улице Преображенской и Пушкинской к памятнику Дюку де Ришелье, пишет Пушкинская.net.

1 апреля в 10:00 празднование "Юморины-2018" начнется с футбольного матча клуба "Ришелье 25" на стадионе "Спартак", а в 12:00 состоится традиционный парад-карнавал в центре города, в котором примут участие представители разных городов Украины .

С 13:00 до 17:00 на площади возле памятника Дюку де Ришелье все желающие смогут посоревноваться в вокале, приняв участие в шоу "Караоке на майдане" с ведущим Игорем Кондратюком.

Громкая сцена праздника разместится на углу улиц Пушкинской и Ланжероновской.

На ней выступят победители фестиваля "Комедиада-2018", участники "Лиги смеха", студии "Квартал-95", а также украинские исполнители: Феликс Шиндер с группой "Авиатор", "Mountain breeze", Алексеев и хедлайнер концертной программы - Верка Сердючка . Кроме того, в Городском саду состоится косплей-шоу и выставка декорированных машин, а на улице Ришельевской пройдет дрифт-шоу.

В городском зоопарке будет организована "Зооюморина".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать