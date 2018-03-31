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Футболист английской команды получил более миллиона голосов на президентских выборах в Египте, - СМИ

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, который не баллотировался на выборы президента, получил более миллиона голосов

Об этом сообщает Mirror.

Президентские выборы прошли в Египте 26-28 марта, на место главы государства метили два кандидата - Абдель Фаттах Ас-Сиси и Мустафа Мусса.

The Economist сообщает, что более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии.

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