Футболист английской команды получил более миллиона голосов на президентских выборах в Египте, - СМИ
31 марта, 2018, 19:29
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, который не баллотировался на выборы президента, получил более миллиона голосов
Об этом сообщает Mirror.
Президентские выборы прошли в Египте 26-28 марта, на место главы государства метили два кандидата - Абдель Фаттах Ас-Сиси и Мустафа Мусса.
The Economist сообщает, что более миллиона бюллетеней были испорчены. Граждан не устраивал выбор, они вычеркивали обоих кандидатов и вписывали имя Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии.
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