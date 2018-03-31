Дело с отравлением Скрипаля: Британия готовится закрыть российское торгпредставительство в Лондоне
31 марта, 2018, 11:50
Правительство Терезы Мэй готовится принять решение об официальном прекращении деятельности расположенного в Лондоне торгового представительства России
На Даунинг-стрит эту структуру считают "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Сведения о том, что в Лондоне рассматривают возможность закрытия торгпредства, также сообщают собеседники The Daily Mail.
Пресса утверждает, что кроме торговой миссии у Кремля есть еще три основные "точки" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах
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