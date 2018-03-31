Дело с отравлением Скрипаля: Британия готовится закрыть российское торгпредставительство в Лондоне

31 марта, 2018, 11:50

Правительство Терезы Мэй готовится принять решение об официальном прекращении деятельности расположенного в Лондоне торгового представительства России

На Даунинг-стрит эту структуру считают "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Сведения о том, что в Лондоне рассматривают возможность закрытия торгпредства, также сообщают собеседники The Daily Mail.

Пресса утверждает, что кроме торговой миссии у Кремля есть еще три основные "точки" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах