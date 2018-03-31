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Декларация Тимошенко за 2017 год: никакой недвижимости и полмиллиона гривен

Глава политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко арендует в Козине под Киевом дом своей сестры и пользуется 4 смежными участками

Такие данные она внесла в налоговую декларацию по 2017 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций.

При этом, два земельных участка  принадлежат двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и, согласно декларации, находятся под арендованным домом.

Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

При этом собственной недвижимости Тимошенко не имеет.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч - депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.

  • Как уже сообщалось, общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко по 2017 год, равна 16,3 млн грн.
     
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