Декларация Тимошенко за 2017 год: никакой недвижимости и полмиллиона гривен

31 марта, 2018, 13:18

Глава политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко арендует в Козине под Киевом дом своей сестры и пользуется 4 смежными участками

Такие данные она внесла в налоговую декларацию по 2017 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций.

При этом, два земельных участка принадлежат двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и, согласно декларации, находятся под арендованным домом.

Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

При этом собственной недвижимости Тимошенко не имеет.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч - депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.