Данилюк: Монетизация субсидий — это борьба с коррупцией

31 марта, 2018, 21:56

Министерство финансов работает над монетизацией субсидий на уровне домохозяйств для искоренения коррупции в этой сфере

Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем над монетизацией субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Это важный шаг для искоренения коррупции в этой сфере и перехода на прозрачную систему", - отметил Данилюк.

По словам министра, конечной целью министерства финансов является монетизация субсидий на уровне домохозяйств, по которой живые деньги будут предоставляться людям в руки.

Таким образом, они смогут оплачивать свои счета за фактически потребленные услуги, что также позволит оставить себе часть денег за счет экономии электроэнергии.

Это очередной этап реформы, и этот механизм будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет простым в реализации и администрировании.

"Монетизация субсидий на уровне домохозяйств окончательно сделает невозможным манипуляции и завышение показателей. Мы уже сейчас видим, куда идет каждая гривня. А до этого у нас не было такой информации. И многие теряют из-за этого, потому что сейчас - это реальные деньги, которые можно отследить", - добавил министр.

Как сообщалось, 26 апреля 2017 Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.