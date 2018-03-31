Чорновил просил Ющенко пойти в президенты еще в 1999 году, - Пинзеник
Об этом рассказал дважды министр финансов, основатель и первый председатель партии ПРП Виктор Пинзеник в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
В 1999 не он один уговаривал Ющенко идти в президенты, вспоминает политик.
"Я помню эту встречу, она была вместе с Вячеславом Максимовичем Чорновилом ... Во время этого разговора нам не удалось убедить его выдвинуть свою кандидатуру", - отметил экс-министр.
Читайте также: 11 фактов о Вячеславе Черноволе
При этом Пинзеник до сих пор считает Ющенко "одним из лучших экономистов":
"Мне очень легко с ним разговаривать - было и есть - на темы экономики".
Что же касается того, что это якобы он, то есть Пинзеник, лично рекомендовал назначить Ющенко на должность главы Национального банка Украины, то, по его словам, на самом деле такое предложение в 1992 году поступило от покойного Ивана Плюща.
В следующем году (1993) Ющенко получил это назначение.
- Жизнь Чорновола оборвалась во время загадочной автомобильной аварии в год президентских выборов - в ночь с 24 на 25 марта 1999 года.
- На президентских выборах-1999 второй раз подряд победил Леонид Кучма. Оппозиционная Каневская четверка (Мороз, Марчук, Ткаченко, Олийнык) не смогла выставить единого кандидата, так что во второй тур вместе с действующим президентом Кучмой вышел одиозный лидер запрещенной ныне Компартии Петр Симоненко.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-