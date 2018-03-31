Чорновил просил Ющенко пойти в президенты еще в 1999 году, - Пинзеник

31 марта, 2018, 20:12

В 1999 году бессменный лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил обращался к Виктору Ющенко с просьбой выставить свою кандидатуру на президентских выборах

Об этом рассказал дважды министр финансов, основатель и первый председатель партии ПРП Виктор Пинзеник в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

В 1999 не он один уговаривал Ющенко идти в президенты, вспоминает политик.

"Я помню эту встречу, она была вместе с Вячеславом Максимовичем Чорновилом ... Во время этого разговора нам не удалось убедить его выдвинуть свою кандидатуру", - отметил экс-министр.

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При этом Пинзеник до сих пор считает Ющенко "одним из лучших экономистов":

"Мне очень легко с ним разговаривать - было и есть - на темы экономики".

Что же касается того, что это якобы он, то есть Пинзеник, лично рекомендовал назначить Ющенко на должность главы Национального банка Украины, то, по его словам, на самом деле такое предложение в 1992 году поступило от покойного Ивана Плюща.

В следующем году (1993) Ющенко получил это назначение.