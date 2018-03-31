Боевики в субботу нарушили перемирие 5 раз

31 марта, 2018, 18:39

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксированы 5 обстрелов украинских опорных пунктов. Ни один военный не пострадал

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия.