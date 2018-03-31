Боевики в субботу нарушили перемирие 5 раз
31 марта, 2018, 18:39
В течение дня субботы в зоне АТО зафиксированы 5 обстрелов украинских опорных пунктов. Ни один военный не пострадал
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.
В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.
На Луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.
В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия перемирия.
- Как сообщалось, в пятницу боевики сорвали "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, уже через 10 минут. За минувшие сутки зафиксированы 32 вражеских обстрела.
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