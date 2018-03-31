 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Арестовано 7 человек, причастных к незаконной приватизации земли радиопередающего центра в Броварах, - Луценко


фото: brovary.net.ua
В пятницу, 30 марта 2018 года, арестовали преступную организацию, причастную к незаконному присвоению земли радиопередающего центра в Броварах под Киевом

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, 3 из 7 задержанных имеют адвокатские удостоверения.

110 га земли ГП "Радиопередающий центр" было присвоено с их участием в 2013 году.

"В результате корыстных действий руководителя Спецсвязи Украины, директора и арбитражного управляющего Центра, руководителя местного госкомзема, других членов опг за полгода до российского вторжения в Крым и на Донбасс, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, было незаконно уничтожено работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр", с помощью которого радиосигналом покрывалось 95 % процентов территории Украины в том числе оккупированные территории", - отметил Луценко.

Он добавил, что следствие изучает меру ответственности других лиц, в том числе - должностных лиц и собственников банка "Михайловский", в залоге которого незаконно находилась похищенная у государства земля.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать