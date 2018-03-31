Арестовано 7 человек, причастных к незаконной приватизации земли радиопередающего центра в Броварах, - Луценко
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, 3 из 7 задержанных имеют адвокатские удостоверения.
110 га земли ГП "Радиопередающий центр" было присвоено с их участием в 2013 году.
"В результате корыстных действий руководителя Спецсвязи Украины, директора и арбитражного управляющего Центра, руководителя местного госкомзема, других членов опг за полгода до российского вторжения в Крым и на Донбасс, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, было незаконно уничтожено работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр", с помощью которого радиосигналом покрывалось 95 % процентов территории Украины в том числе оккупированные территории", - отметил Луценко.
Он добавил, что следствие изучает меру ответственности других лиц, в том числе - должностных лиц и собственников банка "Михайловский", в залоге которого незаконно находилась похищенная у государства земля.
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