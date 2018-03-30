Заключенный в Крыму Балух голодает 12 дней. Украина требует проверить его состояние
Об этом говорится в обращении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает пресс-служба омбудсмена.
"Владимир Балух, который находится в следственном изоляторе в Крыму, с 19 марта 2018 отказывается от еды в знак протеста против обвинительного приговора по уголовному делу, которое, по его мнению, является сфабрикованным. К нам поступила информация, что после отказа от пищи состояние здоровье Балуха резко ухудшилось. Обращаюсь с просьбой оказать содействие в организации осмотра Балуха В. Г. квалифицированными врачами и дать поручение проверить условия его содержания в следственном изоляторе ", - говорится в обращении.
Омбудсмен также отметила, что после перевода Балуха в одиночную камеру ему не разрешили взять с собой личные вещи, а его адвокату так и не удалось попасть к своему подзащитному. Кроме того, из-за отсутствия связи с Балухом у родственников возникают опасения относительно состояния его здоровья и условий содержания в следственном изоляторе.
- Напомним, Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Балух объявил бессрочную голодовку.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-