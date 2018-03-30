Заключенный в Крыму Балух голодает 12 дней. Украина требует проверить его состояние

30 марта, 2018, 12:40

Украина требует провести медосмотр заключенного в СИЗО оккупированного Симферополя украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку

Об этом говорится в обращении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает пресс-служба омбудсмена.

"Владимир Балух, который находится в следственном изоляторе в Крыму, с 19 марта 2018 отказывается от еды в знак протеста против обвинительного приговора по уголовному делу, которое, по его мнению, является сфабрикованным. К нам поступила информация, что после отказа от пищи состояние здоровье Балуха резко ухудшилось. Обращаюсь с просьбой оказать содействие в организации осмотра Балуха В. Г. квалифицированными врачами и дать поручение проверить условия его содержания в следственном изоляторе ", - говорится в обращении.

Омбудсмен также отметила, что после перевода Балуха в одиночную камеру ему не разрешили взять с собой личные вещи, а его адвокату так и не удалось попасть к своему подзащитному. Кроме того, из-за отсутствия связи с Балухом у родственников возникают опасения относительно состояния его здоровья и условий содержания в следственном изоляторе.