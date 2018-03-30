В Житомире 21 нацгвардеец заболел корью
30 марта, 2018, 13:11
В Житомире корью заболел 21 военнослужащий Нацгвардии Украины
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"По состоянию на 30 марта 2018 года в больнице. Житомир остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.
По словам старшего врача-эпидемиолога Северного Киевского территориального управления Нацгвардии старшего лейтенанта медицинской службы Леси Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме. Сейчас эпидемиологическая ситуация в воинской части находится в пределах нормы.
- Напомним, ранее в Одесской области от кори умер 5-месячный ребенок, которому по возрасту еще не сделали прививки.
- Пресс-центр ООН сообщает, что количество заболеваний корью в европейских странах за год выросло в четыре раза, а Украина находится в тройке стран с наихудшей ситуацией.
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