В Житомире 21 нацгвардеец заболел корью

30 марта, 2018, 13:11

В Житомире корью заболел 21 военнослужащий Нацгвардии Украины

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"По состоянию на 30 марта 2018 года в больнице. Житомир остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

По словам старшего врача-эпидемиолога Северного Киевского территориального управления Нацгвардии старшего лейтенанта медицинской службы Леси Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме. Сейчас эпидемиологическая ситуация в воинской части находится в пределах нормы.