В Украине запускают 4G в более чем 20 городах
30 марта, 2018, 11:00
В пятницу, 30 марта, в более 20 городах Украины заработала 4G-связь
Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G!" - написал президент.
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4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.
- Напомним, 31 января украинские мобильные операторы купили 4G-лицензии, заплатив всего 2,45 млрд грн.
- От внедрения 4G в государственный бюджет планируют привлечь 6-7 млрд грн.
- ГПУ откроет уголовное производство по тендеру на 4G.
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