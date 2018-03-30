В Украине запускают 4G в более чем 20 городах

30 марта, 2018, 11:00

В пятницу, 30 марта, в более 20 городах Украины заработала 4G-связь

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G!" - написал президент.

Читайте также. Опоздал на 8 лет. Что такое 4G и зачем он Украине

4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.