 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине запускают 4G в более чем 20 городах


фото: electro-art
В пятницу, 30 марта, в более 20 городах Украины заработала 4G-связь

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G!" - написал президент.

Читайте также. Опоздал на 8 лет. Что такое 4G и зачем он Украине

4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать