В Раду внесли законопроект об отмене э-деклараций для общественных активистов

30 марта, 2018, 17:48

В Парламенте зарегистрировали проект закона №8209 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Среди инициаторов проекта - Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Сергей Лещенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Елена Сотник, Сергей Евтушок, Александра Кужель, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов и Руслан Богдан.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Иван Крулько рассказал, что законопроект рассмотрят первым вопросом во вторник 3 апреля, передает LB.

Крулько также отметил, что основная идея этого законопроекта - отмена декларирования для общественных активистов.

"А второе - освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обвязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля", - напомнил он.