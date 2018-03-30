В Раду внесли законопроект об отмене э-деклараций для общественных активистов
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Среди инициаторов проекта - Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Сергей Лещенко, Иван Крулько, Алексей Рябчин, Елена Сотник, Сергей Евтушок, Александра Кужель, Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов и Руслан Богдан.
Заместитель главы фракции "Батькивщина" Иван Крулько рассказал, что законопроект рассмотрят первым вопросом во вторник 3 апреля, передает LB.
Крулько также отметил, что основная идея этого законопроекта - отмена декларирования для общественных активистов.
"А второе - освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обвязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля", - напомнил он.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации, но обязала подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения э-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине э-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке э-декларирования для общественных активистов.
- 28 марта Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за провала отмены э-деклараций для общественных активистов.
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