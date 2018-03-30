В правительстве назвали четыре главные проблемы, с которыми сейчас столкнулась Украина
30 марта, 2018, 09:23
Украина, на фоне угрозы со стороны России, испытывает еще и дефицит кадров в связи с трудовой миграцией в страны Европы
Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в эфире "112 Украина".
Он отметил, что наряду с наиболее важными странами проблемами, такими как российская военная агрессия и возможность совершения террористических актов на украинской территории, встает также и вопрос финансовой стабильности.
"Четвертый вопрос - это потеря человеческого ресурса, который, к сожалению, в условиях опасности как внутри, так и внешней агрессии едет за границу искать не только высокую заработную плату, но и безопасных условий для своей жизни", - подчеркнул Зубко.
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