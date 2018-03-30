В НАБУ отказались от сотрудничества с Холодницким

30 марта, 2018, 16:29

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не будет больше сотрудничать с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким

Об этом Сытник рассказал в интервью "Зеркалу недели".

"Мы для себя решили, что больше с этим человеком работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных измен - это уже не только наши наблюдения, подозрения, выводы. Это сухой фактаж, полученный с помощью технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так", - заявил глава НАБУ.

При том он отметил, что НАБУ продолжит бороться за отстранение от должности Холодницкого, даже если дело попытаются замять.

"Очень давно мне стало понятно: у нас абсолютно разные ценности. Даже прекратились какие-то дискуссии. И я не питаю иллюзий, что можно что-то изменить. Был выбор: закрыть глаза на это и дойти до определенной точки, когда кризис съест и САП и НАБУ. А главное - доест остатки надежды общества на справедливость", - добавил руководитель бюро.