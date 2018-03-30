В НАБУ отказались от сотрудничества с Холодницким
Об этом Сытник рассказал в интервью "Зеркалу недели".
"Мы для себя решили, что больше с этим человеком работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных измен - это уже не только наши наблюдения, подозрения, выводы. Это сухой фактаж, полученный с помощью технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так", - заявил глава НАБУ.
При том он отметил, что НАБУ продолжит бороться за отстранение от должности Холодницкого, даже если дело попытаются замять.
"Очень давно мне стало понятно: у нас абсолютно разные ценности. Даже прекратились какие-то дискуссии. И я не питаю иллюзий, что можно что-то изменить. Был выбор: закрыть глаза на это и дойти до определенной точки, когда кризис съест и САП и НАБУ. А главное - доест остатки надежды общества на справедливость", - добавил руководитель бюро.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признался в прослушивании кабинета Холодницкого и рассказал, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуется уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницького с должности Специализированного антикоррупционного прокурора.
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