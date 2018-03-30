В Киеве взорвался внедорожник, есть раненый

30 марта, 2018, 12:13

В пятницу, 30 марта, в Киеве загорелся и взорвался внедорожник Range Rover

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел около 05:00 в Святошинском районе на ул. Якуба Коласа. Правоохранители установили, что когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Потерпевший получил ранение ног, его госпитализировали в больницу.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала.