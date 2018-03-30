В Киеве взорвался внедорожник, есть раненый
30 марта, 2018, 12:13
В пятницу, 30 марта, в Киеве загорелся и взорвался внедорожник Range Rover
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел около 05:00 в Святошинском районе на ул. Якуба Коласа. Правоохранители установили, что когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Потерпевший получил ранение ног, его госпитализировали в больницу.
Во время осмотра места происшествия полиция изъяла остатки частей от запала.
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