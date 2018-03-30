В Киеве разоблачили типографию, нелегально производившую медсправки и техпаспорта

30 марта, 2018, 14:38

Столичные правоохранители разоблачили подпольную типографию, где изготавливали фальшивые медицинские справки и техпаспорта

Об этом сообщает пресс-служба в Facebook.

Киевская прокуратура и управление Нацполиции прекратили деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы.

Организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области, который привлек к своей деятельности родного брата.

Во время обысков в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области у воров изъяли оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм "МВД" и карты Украины.

Кроме того, во время обысков изъято 6 тысяч незаполненных бланков номерных медицинских документов, среди которых бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического осмотра, прохождения общего медицинского осмотра, личные медицинские книжки, медицинские справки разрешительного характера; пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств; около 100 номерных справок о прохождении медицинского осмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями; около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями; печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и тому подобное.

Правоохранители также конфисковали около 20 тысяч гривень и более $4,2 тысячи.

По статье “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов” открыли уголовное производство.