В Киеве произошло тройное ДТП с участием авто инкассаторов, 2 пострадавших
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Голосеевском районе на улице Академика Заболотного произошла тройная автомобильная авария. Среди участников ДТП: грузовик, автомобиль инкассаторов, "Крайслер” и "Тойота".
Отмечается, что 3 автомобиля двигались в направлении Одесской площади и остановились на красный сигнал светофора. В этот момент водитель грузовика, который двигался сзади, не успел среагировать и влетел в инкассаторский автомобиль.
Тот протаранил "Крайслер", который в свою очередь догнал Тойоту. Удар был такой силы, что автомобиль инкассаторов отбросило за светофор.
В результате ДТП скорая забрала работника охраны с многочисленными ушибами, травмой головы и резаными ранами, а также госпитализировали инкассатора. На месте ждут следователей, которые выясняют причины аварии.
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