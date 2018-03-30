В Киеве произошло тройное ДТП с участием авто инкассаторов, 2 пострадавших

30 марта, 2018, 15:22

2 мужчин попали в больницу в результате аварии с участием 4 автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Голосеевском районе на улице Академика Заболотного произошла тройная автомобильная авария. Среди участников ДТП: грузовик, автомобиль инкассаторов, "Крайслер” и "Тойота".

Отмечается, что 3 автомобиля двигались в направлении Одесской площади и остановились на красный сигнал светофора. В этот момент водитель грузовика, который двигался сзади, не успел среагировать и влетел в инкассаторский автомобиль.

Тот протаранил "Крайслер", который в свою очередь догнал Тойоту. Удар был такой силы, что автомобиль инкассаторов отбросило за светофор.

В результате ДТП скорая забрала работника охраны с многочисленными ушибами, травмой головы и резаными ранами, а также госпитализировали инкассатора. На месте ждут следователей, которые выясняют причины аварии.