В Харькове неизвестные расстреляли компанию возле ресторана, есть погибший

30 марта, 2018, 09:40

Неизвестные злоумышленники открыли огонь по людям, которые ночью выходили из здания харьковского ресторана

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Харьковской области на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что сообщение о стрельбе на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау получили около 11 часов ночи.

Выяснилось, что в одном из ресторанов отдыхала компания из 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к ним неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из автоматического оружия.

"В результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших", - отметили в полиции.

Также пули повредили автомобиль "Тойота". Сами злоумышленники бросили оружие на месте преступления и скрылись. В городе была срочно введена полицейская операция "Сирена".

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства.