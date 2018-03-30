В ГБР рассказали, когда начнут первые расследования
30 марта, 2018, 12:27
Государственное бюро расследований намерено начать первые расследования уже этой осенью
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-центр ведомства.
Сейчас ведомство ищет работников на 701 должность, причем на 246 должностей конкурсы уже объявлены: на 27 руководящих должностей конкурс проводит внешняя комиссия, на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР.
"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро менее, чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 мы начнем первые расследование" , - отметил Труба.
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- 22 ноября на должность директора Госбюро расследований назначили Романа Трубу.
- Впоследствии стало известно, что на мать нового директора зарегистрирован дом, площадью 300 кв.м. возле Львова.
- Сам же директор обладает 2 квартирами, домом и двумя земельными участками по 2,5 га.
- Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба получает в месяц 51 000 гривень.
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