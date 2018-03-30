В ГБР рассказали, когда начнут первые расследования

30 марта, 2018, 12:27

Государственное бюро расследований намерено начать первые расследования уже этой осенью

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-центр ведомства.

Сейчас ведомство ищет работников на 701 должность, причем на 246 должностей конкурсы уже объявлены: на 27 руководящих должностей конкурс проводит внешняя комиссия, на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР.

"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро менее, чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 мы начнем первые расследование" , - отметил Труба.

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