В Днепре загорелась школа, детей эвакуировали

30 марта, 2018, 14:58

Из-за короткого замыкания в подвальном помещении школы №20 в Днепре произошел пожар, всех детей сразу вывели из помещения

Об этом сообщает “Информатор”.

30 марта замыкание проводки стало причиной пожара в средней школе № 20. Едкий дым в течение считанных секунд заполнил первый этаж помещения.

Инцидент произошел около 8:20. Из здания школы сразу же эвакуировали всех учеников.

"В 8-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных", - рассказала одна из преподавательниц.

После приезда спасателей стало понятно, что очаг возгорания находился в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу. Как рассказал завхоз школы, замыкание произошло после того, как он поднял одного из ножевых выключателей. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог.

На месте работает патрульная полиция, пожарно-спасательная часть и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.