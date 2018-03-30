В детсаду на Тернопольщине - 11 пострадавших от кишечной инфекции

30 марта, 2018, 15:03

В детсаду города Збараж Тернопольской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Об этом сообщает сайт Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Массовое заболевание обнаружили 28 марта. По состоянию на 29 марта заболели уже 11 человек, из них 10 - дети.

Начато эпидемическое расследование, для локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания организован комплекс противоэпидемических мероприятий.