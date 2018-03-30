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В апреле все военные пенсионеры получат доплаты

В апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь–март

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"В апреле все военные пенсионеры согласно решению правительства получат доплаты к пенсиям за январь–март, а с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий", - сказал Гройсман.

В то же время глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что согласно решению правительства средний размер повышения пенсий составит 1,5 тыс. грн.

При перерасчете будут учтены следующие факторы: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет. Отдельно пересчитают пенсии лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел - для них, помимо перечисленных выплат, учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Пенсионное повышение будет происходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение составляет 1,5 тыс. грн, с 1 января 2019 года к этой сумме добавится еще 750 грн, с 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, в течение двух лет военные пенсии увеличатся примерно вдвое.

Выплаты пересмотрят для пенсионеров 12 силовых ведомств. В целом повышение получат 498 тыс. пенсионеров. В бюджете Пенсионного фонда для повышения военных пенсий предусмотрено 7,8 млрд грн.

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