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Уилл Смит пошел на свидание с роботом Софией. Хотел поцеловать, но его "зафрендзонили"

Актер Уилл Смит позвал на "свидание" работа Софию. Он пытался шутить и флиртовать с ней, но собеседница его "отшила"

Видео их встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки более миллиона просмотров.

Свидание прошло на Каймановых островах в отеле с видом на Карибское море. В начале София отказалась принять бокал белого вина, который ей предложил Смит.

В дальнейшем, после попытки рассказать Софии анекдот, она сообщила, что юмор ее не интересует, ведь "это иррациональное человеческое поведение".

Потом актер спросил "Какая любимая музыка у роботов?". Не дождавшись ответа, Смит сам ответил на собственный вопрос: "Хэви-метал", однако также не встретил никакой реакции.

София рассказала, что была "сделана из силикона, пластмассы и углеродного волокна", а потом заявила: "Я предпочитаю электронную музыку, но не против хип-хопа 80-х годов". Смит предположил, что, возможно, она является поклонницей и его музыки.

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Как отмечает издание The Hollywood Reporter, София скептически отнеслась к попыткам флирта со стороны Смита. Она добавила, что знает о фильме "Я, робот", в котором актер сыграл полицейского, которому пришлось сразиться с армией роботов.

А попытка поцеловать Софию не удалась, ведь робот "запихнула" актера в "френдзону". "Я думаю, мы можем быть друзьям. Давай немного пообщаемся и узнаем друг друга немного лучше. Ты сейчас в списке моих друзей", - сказала София.

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В конце ролика Смит пошутил, что, хотя, София учится с помощью искусственного интеллекта, отказ от поцелуя с ним свидетельствует о недостатках в развитии.

Справка:

Человекоподобного робота по имени София запустили в апреле 2015 года. При ее создании основатель компании Hanson Robotics Дэвид Хэнсон (David Hanson) вдохновлялся образами Одри Хепберн и собственной жены.

На презентации в 2016 году Хенсон спросил работа,  собирается ли она уничтожить всех людей. София ответила утвердительно. Через год один из журналистов повторил вопрос. "Не истреблю, если ты будешь добр ко мне", - ответила она.

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