Утром оккупанты уже успели дважды нарушить "пасхальное" перемирие на Донбассе
Об этом в эфире одного из каналов заявил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский, сообщает "Інтеракс-Украина".
"С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня в полночь", - подчеркнул он.
По словам Сушинского, на Донецком направлении позиции вблизи Авдеевки и Опытного накрыли огнем из стрелкового оружия.
На Луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали", - подытожил спикер.
Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 00:01 пятницы, 30 марта 2018 года. Такие меры были согласованы в связи с важностью обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая пасхальные праздники.
- Отметим, в течение 29 марта российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Трое бойцов ВСУ получили ранения и травмы.
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