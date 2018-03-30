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Утром оккупанты уже успели дважды нарушить "пасхальное" перемирие на Донбассе


фото: REUTERS
С начала суток 30 марта на Донбассе боевики уже дважды нарушили действующее с пятницы перемирие, согласованное Трехсторонней контактной группой

Об этом в эфире одного из каналов заявил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский, сообщает "Інтеракс-Украина".

"С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня в полночь", - подчеркнул он.

По словам Сушинского, на Донецком направлении позиции вблизи Авдеевки и Опытного накрыли огнем из стрелкового оружия.

На Луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали", - подытожил спикер.

Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 00:01 пятницы, 30 марта 2018 года. Такие меры были согласованы в связи с важностью обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая пасхальные праздники.

  • Отметим, в течение 29 марта российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Трое бойцов ВСУ получили ранения и травмы.
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