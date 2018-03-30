Украина договорилась об увеличении рейсов в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Будапешт
30 марта, 2018, 16:07
Госавиаслужба Украины договорилась об увеличении частоты рейсов на основных направлениях в Германию и Венгрию
Об этом сообщает сайт Госавиаслужбы.
Так, максимальное совокупное количество рейсов на маршрутах Киев-Берлин, Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен отныне составит 52 рейса в неделю. Частота на региональных направлениях остается без изменений - 7 рейсов в неделю для каждой стороны.
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Частоту пассажирских и грузовых перевозок на маршруте Киев-Будапешт договорились увеличить с 9 до 14 рейсов в неделю.
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