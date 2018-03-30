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Ученые нашли галактику без темной материи. Раньше такое считалось невозможным

Астрономы обнаружили новую галактику, в которой почти нет темной материи - ранее считалось, что такого явления существовать просто не может

Исследование опубликовано в журнале Nature. Галактика получила название NGC1052-DF2.

Эта галактика - уникальна, поскольку содержит не более 1/400-го количества темной материи, которую ожидали найти астрономы в объекте такого размера. Галактика столь же велика, как и наш Млечный Путь, но ей не было уделено внимание, поскольку в ней содержится лишь 1/200 количество звезд.

"Открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом для нас. В течение десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно "падает" газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути. NGC1052-DF2 ставит под сомнение все эти идеи", - заявил Питер ван Доккум из Йельского университета.

NASA подготовило короткий информативный ролик по NGC1052-DF2.

Вероятно, темная материя - материя, которая не выделяет электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, однако влияет на скорость движения тел.

Считается, что большинство галактик включают в себя темную материю, причем в различных пропорциях. Обнаружив NGC1052-DF2, Доккум и его коллеги предположили, что она почти полностью состоит из нее - ранее они обнаружили несколько подобных примеров.

Изображение с космического телескопа "Хаббл" галактики NGC 1052-DF2. Отдаленные галактики видно через DF2 из-за малого количества звезд.

Наблюдая за скоростями движения звезд в одной из них, NGC1052-DF2, ученые обнаружили намеки на обратную вещь - в этом скоплении звезд, расположенном в 65 миллионах световых лет от Земли, темная материя никак не влияла на скорость движения светил.

Такие галактики были открыты ван Доккумом и его коллегами еще в начале 2015 года при помощи телескопа DTA (Dragonfly Telephoto Array), предназначенного для изучения наиболее тусклых объектов во Вселенной.

С помощью этого прибора астрономы смогли обнаружить около пятидесяти очень небольших и пустынных галактик, существование и выживание которых крайне сложно объяснить при помощи текущих астрономических теорий.

В дальнейшем исследователи использовали космический телескоп "Хаббл" и Обсерватории Близнецов на Гавайях, чтобы раскрыть больше деталей.

"NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее только шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предполагали существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас, и мы не можем объяснить ни одну ее грань. Как она возникла, нам совершенно непонятно", - отметил астрофизик.

Сейчас команда нашла больше галактик с "дефицитом темной материи", и анализирует изображение с "Хаббла" 23 других галактик. Три из них выглядят похожими на NGC 1052-DF2.

"Мы думали , что все галактики состоят из звезд, газа и темной материи , смешанных вместе, но темная материя всегда доминирует," - говорит Роберто Абрахам, соавтор исследования и исследователь в Университете Торонто."Похоже, что, как минимум, некоторые галактики существуют с большим количеством звезд и газа, и почти без темной материи. Это довольно причудливо".

Справка:

Темная материя — один из компонентов Вселенной, существование которого предположили недавно только по гравитационному воздействию на видимую материю и фоновому излучению, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в сильном (ядерном) взаимодействии.

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