Трамп предупредил Путина, что победит в новой гонке вооружений, - NBC
Об этом сообщает издание NBC со ссылкой на собственные источники.
Один из высокопоставленных чиновников Белого дома рассказал, что слова Путина о том, что в России появилось новое ядерное оружие, которое может нанести удар по США, поразили Трампа.
После этого президент США позвонил лидерам Франции, Германии и Британии и сказал, что Путин кажется опасным, поэтому они вчетвером должны держаться вместе.
Двое других чиновников отметили, что Трамп продолжал развивать эту тему во время телефонного разговора с Путиным после "переизбрания" последнего.
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Президент США тогда сказал ему: "Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем это сделать, но я буду победителем".
Трамп тогда также добавил, что он надеется, что комментарии Путина были всего лишь предвыборной риторикой и похвастался, что он только согласовал оборонный бюджет в размере $700 миллиардов - самый большой в истории США.
Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракете с ядерной установкой.
Министерство обороны США заявило, что ознакомлено с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии оружия, способного преодолевать систему противоракетной обороны.
В Госдепартаменте США заявили, что использование упомянутых Путиным видов ядерного оружия нарушает международные обязательства Москвы, а именно Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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