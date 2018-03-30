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Трамп предупредил Путина, что победит в новой гонке вооружений, - NBC


фото: REUTERS
По данным источников в Белом доме, президент США Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о новой гонке вооружений

Об этом сообщает издание NBC со ссылкой на собственные источники.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома рассказал, что слова Путина о том, что в России появилось новое ядерное оружие, которое может нанести удар по США, поразили Трампа.

После этого президент США позвонил лидерам Франции, Германии и Британии и сказал, что Путин кажется опасным, поэтому они вчетвером должны держаться вместе.

Двое других чиновников отметили, что Трамп продолжал развивать эту тему во время телефонного разговора с Путиным после "переизбрания" последнего.

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Президент США тогда сказал ему: "Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем это сделать, но я буду победителем".

Трамп тогда также добавил, что он надеется, что комментарии Путина были всего лишь предвыборной риторикой и похвастался, что он только согласовал оборонный бюджет в размере $700 миллиардов - самый большой в истории США.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракете с ядерной установкой.

Министерство обороны США заявило, что ознакомлено с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии оружия, способного преодолевать систему противоракетной обороны.

В Госдепартаменте США заявили, что использование упомянутых Путиным видов ядерного оружия нарушает международные обязательства Москвы, а именно Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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