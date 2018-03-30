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Tesla отзывает рекордное количество автомобилей. Почему 123 тысячи электрокаров нужно ремонтировать

Tesla заявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S из-за проблем с усилителем руля

Об этом пишет The Verge.

Компания не требует прекращать использование машин в случае неполадок и бесплатно заменит детали, что пообещала сделать в течение часа. Об этом Tesla сообщила владельцам электромобилей по электронной почте.

Проблема касается всех Model S, выпущенных после апреля 2016 года. Неполадки не приводят к авариям или травмам, поэтому водителям не нужно возвращать электромобили в центр.

Компания отметила, что инженеры проявили слишком большую коррозию на болтах усилителя руля. Проблема чаще проявляется в холодном климате, где дороги посыпают солью.

"Если болты отвалятся, водитель все еще сможет управлять машиной, но нужно будет приложить больше силы из-за потери усилителя. Это сделает управление сложнее на низких скоростях и во время параллельной парковки, но не коснется маневров на высоких скоростях, где требуются лишь небольшие усилия", - говорится в письме Tesla клиентам.

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В Tesla сообщили, что свяжутся с владельцами Model S, которых касается проблема. Им сообщат, когда в ближайшем районе можно будет провести работы по исправлению неполадок и попросят оставить машину для ремонта.

В 2015 году Tesla отозвала 90 тысяч Model S из-за неисправных ремней безопасности. В 2017 году 53 тысячи Model S и Model X вернули на ремонт из-за проблемы с паровозными тормозами.

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