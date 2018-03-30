Tesla отзывает рекордное количество автомобилей. Почему 123 тысячи электрокаров нужно ремонтировать
Об этом пишет The Verge.
Компания не требует прекращать использование машин в случае неполадок и бесплатно заменит детали, что пообещала сделать в течение часа. Об этом Tesla сообщила владельцам электромобилей по электронной почте.
Проблема касается всех Model S, выпущенных после апреля 2016 года. Неполадки не приводят к авариям или травмам, поэтому водителям не нужно возвращать электромобили в центр.
Компания отметила, что инженеры проявили слишком большую коррозию на болтах усилителя руля. Проблема чаще проявляется в холодном климате, где дороги посыпают солью.
"Если болты отвалятся, водитель все еще сможет управлять машиной, но нужно будет приложить больше силы из-за потери усилителя. Это сделает управление сложнее на низких скоростях и во время параллельной парковки, но не коснется маневров на высоких скоростях, где требуются лишь небольшие усилия", - говорится в письме Tesla клиентам.
В Tesla сообщили, что свяжутся с владельцами Model S, которых касается проблема. Им сообщат, когда в ближайшем районе можно будет провести работы по исправлению неполадок и попросят оставить машину для ремонта.
В 2015 году Tesla отозвала 90 тысяч Model S из-за неисправных ремней безопасности. В 2017 году 53 тысячи Model S и Model X вернули на ремонт из-за проблемы с паровозными тормозами.
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- Более 90% автомобилей Tesla Model S и Model X после выхода с конвейера имеют производственные дефекты
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Маск презентовал спорткар Tesla Roadster, который назвал самым быстрым серийным автомобилем.Автомобиль может проехать на одной зарядке до 1000 км, что является новым рекордом для электрокаров. Он может разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с, максимальная скорость - свыше 250 миль/ч (400 км/ч).
- Недавно Tesla объявила об отзыве 11 тысяч электрокаров Model X, которые изготовили в период с октября 2016 по август 2017 года
- В ноябре Tesla объявила о крупнейших в своей истории квартальных убытках в $671 миллион.
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