Сытник назвал расследования, из-за которых открыли дело против Холодницкого

30 марта, 2018, 16:37

Уголовное дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли в связи с рядом расследований ведомства

Об этом заявил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает ZN.UA.

"Речь идет о деле относительно разворовывания средств чиновниками мэрии Одессы, дело по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды, дело, что касается фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским, расследования, связанные с э-декларациями высших должностных лиц, расследования, связанные с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что мы могли бы услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца", - сказал Сытник.

Глава НАБУ также заявил, что записи, сделанные в рабочем кабинете Холодницкого, содержат данные о "сливе информации людям, у которых должны были проводиться обыски, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

"Речь не только о прокурорах. Но о прокурорах - особенно. Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "вверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится", - добавил директор НАБУ.