 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала, где на выходных пройдут дожди

В субботу, 31 марта, в западных и северных областях Украины пройдут дожди, местами возможен мокрый снег

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В субботу в Украине будет присутствовать атмосферный фронт, который обусловит дожди в западных областях и в северных - Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумщина. На Черниговщине и Сумщине может даже полетать мокрый снег. На остальной территории Украины - центр, юг и восточная часть - будет сухая погода. Завтра в Украине будет настоящее весеннее тепло - температура повысится и составит +10...+15°C. На северо-востоке будет немного прохладнее, ведь тепло поднимается с юга, юго-запада. Одесщина, Николаевщина, часть Черновицкой области - будет очень тепло", - рассказала метеоролог.

1 апреля, на Вербное воскресенье, в западных областях пройдут дожди, на севере будет влажная погода, дожди могут прийти во второй половине дня, к вечеру. Остальная территория будет находиться в сухой и очень теплой погоде - в южной части и местами в центральных областях +18...+20°C. В целом по Украине в воскресенье будет +10...+16°C, но на западе дожди снизят температуру.

В Киеве 30 марта дождь, 31 марта также пройдут дожди, температура составит +10...+12°C. В воскресенье, 1 апреля, будет +14...+15, днем без осадков, вероятен дождь во второй половине дня или под вечер.

В субботу и в воскресенье в Украине будет сильный ветер, до штормовых порывов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

30 марта, 2018 пятница

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать