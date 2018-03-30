Синоптик рассказала, где на выходных пройдут дожди

30 марта, 2018, 10:39

В субботу, 31 марта, в западных и северных областях Украины пройдут дожди, местами возможен мокрый снег

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В субботу в Украине будет присутствовать атмосферный фронт, который обусловит дожди в западных областях и в северных - Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумщина. На Черниговщине и Сумщине может даже полетать мокрый снег. На остальной территории Украины - центр, юг и восточная часть - будет сухая погода. Завтра в Украине будет настоящее весеннее тепло - температура повысится и составит +10...+15°C. На северо-востоке будет немного прохладнее, ведь тепло поднимается с юга, юго-запада. Одесщина, Николаевщина, часть Черновицкой области - будет очень тепло", - рассказала метеоролог.

1 апреля, на Вербное воскресенье, в западных областях пройдут дожди, на севере будет влажная погода, дожди могут прийти во второй половине дня, к вечеру. Остальная территория будет находиться в сухой и очень теплой погоде - в южной части и местами в центральных областях +18...+20°C. В целом по Украине в воскресенье будет +10...+16°C, но на западе дожди снизят температуру.

В Киеве 30 марта дождь, 31 марта также пройдут дожди, температура составит +10...+12°C. В воскресенье, 1 апреля, будет +14...+15, днем без осадков, вероятен дождь во второй половине дня или под вечер.

В субботу и в воскресенье в Украине будет сильный ветер, до штормовых порывов.