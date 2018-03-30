Суд арестовал задержанное в Азовском море российское судно из Крыма

30 марта, 2018, 23:18

Суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма

Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко на своей странице в Facebook.

"Продолжаем работу в отношении задержанного судна "Норд", в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно-нарушитель наложен арест", - написал он.

Больше деталей Удовиченко не сообщил.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел России призвало Украину освободить задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из Крыма. Пограничники задержали это судно в Азовском море 25 марта.