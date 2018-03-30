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Спасатели уже проверили один из крупнейших ТРЦ Киева: Напомнили, как действовать в случае пожара

Столичные спасатели и журналисты 30 марта проверили пожарную безопасность ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что сегодня утром спасатели вместе с журналистами решили проверить на пожарную безопасность ТРЦ Ocean Plaza.

Сначала они проверили маленькие магазинчики, а вот потом началась эвакуация из кинотеатра, во время которой спасатели проверили исправность пожарного извещателя. Выяснилось, что тот прекрасно работает.

После этого сотрудники ГСЧС начали объяснять, как спастись, если в кинотеатре возник пожар. Каждый вход и выход были тщательно исследованы.

"В ТРЦ есть специальная комната, которая оборудована большим количеством экранов. На них выводится картинка с камер наблюдений по всему помещению. В случае, если где-то произошел пожар, дежурные немедленно передают сигнал о беде спасателям. Именно в этом ТРЦ есть свой пожарный пост, поэтому помощь будет мгновенной", - рассказали в МВД.

В результате спасатели устроили реальное срабатывание пожарной сигнализации. По легенде, огонь вспыхнул в помещении подземного паркинга.

"К счастью, это были лишь тренировки. Спасатели локализовали пожар, а затем и полностью его потушили", - подытожили в ведомстве.

Украинцам также напомнили, как действовать в случае возникновения пожара:

  • Нельзя ни в коем случае поддаваться панике. Держите себя в руках, паника может стоить жизни!
  • Очень опасно для жизни входить в зону задымления, даже если там не видно огня.
  • При спасении людей из горящих зданий следует помнить:
  • Необходимо накрыться мокрым одеялом или любой мокрой тканью перед тем, как входить в горящее здание (подойдет также любая мокрая одежда).
  • Огонь питается кислородом, поэтому при резком открытии дверей возможно еще большее возгорание. В горящее помещение дверь открывать нужно осторожно и медленно.
  • Воздуха больше внизу, поэтому в сильно задымленном помещении лучше перемещаться пригнувшись, а еще лучше - ползком.
  • Марлевая повязка или влажная ткань защитит вас от угарного газа.
  • В первую очередь из горящих зданий нужно эвакуировать детей, инвалидов и людей преклонного возраста. Маленькие дети могут спрятаться от страха в шкаф или под кровать, забиться в угол.
  • Из очага пожара нужно выходить в ту же сторону, откуда дует ветер.
  • Если на пострадавшем горит одежда, нужно повалить его на пол, накинуть на него мокрую одежду или ткань, чтобы сбить огонь, плотно прижав ткань к телу, после чего вызвать скорую помощь по телефону "103".
  • Если загорелась одежда на вас, нужно упасть на землю и кататься по земле, чтобы сбить пламя. Бежать с горящей на себе одежде нет смысла - огонь разгорится еще больше.
  • Для тушения пожара можно использовать самые различные средства: пожарные гидранты, огнетушители, песок, воду, землю, влажные одеяла.
  • При возгорании проводки или электрооборудования необходимо сначала выключить рубильник, электрические пробки и только после этого начинать тушить огонь.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отныне начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

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