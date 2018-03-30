Спасатели уже проверили один из крупнейших ТРЦ Киева: Напомнили, как действовать в случае пожара
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что сегодня утром спасатели вместе с журналистами решили проверить на пожарную безопасность ТРЦ Ocean Plaza.
Сначала они проверили маленькие магазинчики, а вот потом началась эвакуация из кинотеатра, во время которой спасатели проверили исправность пожарного извещателя. Выяснилось, что тот прекрасно работает.
После этого сотрудники ГСЧС начали объяснять, как спастись, если в кинотеатре возник пожар. Каждый вход и выход были тщательно исследованы.
"В ТРЦ есть специальная комната, которая оборудована большим количеством экранов. На них выводится картинка с камер наблюдений по всему помещению. В случае, если где-то произошел пожар, дежурные немедленно передают сигнал о беде спасателям. Именно в этом ТРЦ есть свой пожарный пост, поэтому помощь будет мгновенной", - рассказали в МВД.
В результате спасатели устроили реальное срабатывание пожарной сигнализации. По легенде, огонь вспыхнул в помещении подземного паркинга.
"К счастью, это были лишь тренировки. Спасатели локализовали пожар, а затем и полностью его потушили", - подытожили в ведомстве.
Украинцам также напомнили, как действовать в случае возникновения пожара:
- Нельзя ни в коем случае поддаваться панике. Держите себя в руках, паника может стоить жизни!
- Очень опасно для жизни входить в зону задымления, даже если там не видно огня.
- При спасении людей из горящих зданий следует помнить:
- Необходимо накрыться мокрым одеялом или любой мокрой тканью перед тем, как входить в горящее здание (подойдет также любая мокрая одежда).
- Огонь питается кислородом, поэтому при резком открытии дверей возможно еще большее возгорание. В горящее помещение дверь открывать нужно осторожно и медленно.
- Воздуха больше внизу, поэтому в сильно задымленном помещении лучше перемещаться пригнувшись, а еще лучше - ползком.
- Марлевая повязка или влажная ткань защитит вас от угарного газа.
- В первую очередь из горящих зданий нужно эвакуировать детей, инвалидов и людей преклонного возраста. Маленькие дети могут спрятаться от страха в шкаф или под кровать, забиться в угол.
- Из очага пожара нужно выходить в ту же сторону, откуда дует ветер.
- Если на пострадавшем горит одежда, нужно повалить его на пол, накинуть на него мокрую одежду или ткань, чтобы сбить огонь, плотно прижав ткань к телу, после чего вызвать скорую помощь по телефону "103".
- Если загорелась одежда на вас, нужно упасть на землю и кататься по земле, чтобы сбить пламя. Бежать с горящей на себе одежде нет смысла - огонь разгорится еще больше.
- Для тушения пожара можно использовать самые различные средства: пожарные гидранты, огнетушители, песок, воду, землю, влажные одеяла.
- При возгорании проводки или электрооборудования необходимо сначала выключить рубильник, электрические пробки и только после этого начинать тушить огонь.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отныне начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.
- Отметим, 28 марта Гройсман поручил провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей по поводу необходимых мер пожарной безопасности. Такое решение было принято после масштабного пожара в ТЦ российского города Кемерово.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".
- 27 марта мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование систем пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей.
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