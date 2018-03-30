Спасатели с сегодняшнего дня начинают масштабную проверку требований безопасности в людных местах Украины

30 марта, 2018, 08:59

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодняшнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщает пресс-центр ведомства.

Глава правительства отметил, что такое решение дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. Это должно быть сделано как можно быстрее и в дальнейшем делаться систематически.

По его словам, в этой ситуации нужно вводить штрафные санкции за нарушения требований безопасности, а в первую очередь заботиться о жизни людей.

"Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительным рублем хочет захламить свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми нужно жестко поступать. Выполнили требования – будем благодарны. Не выполнили – будем жесткими, - подчеркнул Гройсман.

Чечеткин, в свою очередь, подтвердил, что проверки начнутся сегодня и будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Отметим, 28 марта Гройсман поручил провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей по поводу необходимых мер пожарной безопасности. Такое решение было принято после масштабного пожара в ТЦ российского города Кемерово.