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Спасатели с сегодняшнего дня начинают масштабную проверку требований безопасности в людных местах Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодняшнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, сообщает пресс-центр ведомства.

Глава правительства отметил, что такое решение дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. Это должно быть сделано как можно быстрее и в дальнейшем делаться систематически.

По его словам, в этой ситуации нужно вводить штрафные санкции за нарушения требований безопасности, а в первую очередь заботиться о жизни людей.

"Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительным рублем хочет захламить свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми нужно жестко поступать. Выполнили требования – будем благодарны. Не выполнили – будем жесткими, - подчеркнул Гройсман.

Чечеткин, в свою очередь, подтвердил, что проверки начнутся сегодня и будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Отметим, 28 марта Гройсман поручил провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей по поводу необходимых мер пожарной безопасности. Такое решение было принято после масштабного пожара в ТЦ российского города Кемерово.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
  • В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
  • Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".
  • 27 марта мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование систем пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей.
  • Впоследствии в Следкоме России заявили, что украинский пранкер распространил слухи о 300 погибших в Кемерово. В частности, Вольнов в телефонном разговоре представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".
  • В Москве суд заочно арестовал гражданина Украины Николая Кувикова, который якобы распространял в соцсетях недостоверные данные о количестве погибших во время пожара в Кемерово.
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