SpaceX вывела на орбиту 10 спутников для передачи данных
Как сообщается на сайте компании, пуск был выполнен с воздушной базы Вандерберг в Калифорнии (США).
Отмечается, что отправленная партия спутников – уже пятая в серии из 75 спутников связи Iridium NEXT.
Iridium NEXT - второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., что призвано заменить ныне действующую группировку космических аппаратов.
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Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств. Спутники будут выведены на низкую околоземную орбиту в ходе 8 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Нынешний пуск - уже пятый. Общая стоимость проекта составляет $2,9 млрд.
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- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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