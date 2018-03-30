SpaceX вывела на орбиту 10 спутников для передачи данных

30 марта, 2018, 21:47

Американская компания SpaceX в рамках миссии Iridium-5 успешно вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников при помощи ракеты Falcon 9

Как сообщается на сайте компании, пуск был выполнен с воздушной базы Вандерберг в Калифорнии (США).

Отмечается, что отправленная партия спутников – уже пятая в серии из 75 спутников связи Iridium NEXT.

Iridium NEXT - второе поколение коммуникационных спутников американской компании Iridium Communications Inc., что призвано заменить ныне действующую группировку космических аппаратов.

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Спутники обеспечивают голосовую связь и передачу данных для мобильных устройств. Спутники будут выведены на низкую околоземную орбиту в ходе 8 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Нынешний пуск - уже пятый. Общая стоимость проекта составляет $2,9 млрд.

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