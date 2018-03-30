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Шварценеггер перенес операцию на сердце

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает ВВС.

Это не первая операция 70-летнего Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи уже заменяли актеру клапан аорты.

Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Кедр-Синай.

Его пресс-секретарь Даниэль Кетчелл заявил, что операция прошла успешно.

Шварценеггер был губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год. Он проработал там два губернаторских срока.

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