Шварценеггер перенес операцию на сердце
30 марта, 2018, 22:14
Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце в Лос-Анджелесе
Об этом сообщает ВВС.
Это не первая операция 70-летнего Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи уже заменяли актеру клапан аорты.
Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Кедр-Синай.
Его пресс-секретарь Даниэль Кетчелл заявил, что операция прошла успешно.
Шварценеггер был губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год. Он проработал там два губернаторских срока.
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