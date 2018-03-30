Шеф-повар приготовил и съел оленью ногу на глазах у протестующих веганов. А они вызвали полицию

30 марта, 2018, 11:19

Таким образом Майкл Хантер, который является совладельцем и шеф-поваром ресторана Antler в Торонто, ответил на протест вегетарианцев, которые почти неделю простояли возле его заведения

Об этом пишет National Post.

Прибывшая на место полиция заявила, что в своем ресторане Майкл может делать, что он хочет.

28 марта возле ресторана собрались защитники животных, которые регулярно протестовали против употребления животных продуктов в пищу. В какой-то момент Хантер появился возле витрины с сырой оленьей ногой.

Пока активисты стояли с плакатами и выкрикивали "Убийца" и "Добавьте в меню стейки для веганов" шеф-повар разделывал мясо, а после перевел его на сковороду и пошел на кухню.

Позже он вернулся с готовым бифштексом и принялся есть его на глазах протестующих. Организатор акции предположила, что таким образом совладелец ресторана пытается отомстить им.

Активисты добавили, что добиться результата от маленького ресторана проще, чем от большой компании, поэтому они проводили акции у Antler. После одного из пикетов Майкл добавил в меню веганские блюда, однако протесты продолжились.

"Очевидно, что мы начинаем выводить его из себя, поскольку наше присутствие перед заведением влияет на бизнес. Я не могу знать точно, но думаю, что так он пытался отомстить нам", - говорит Марни Чад, организатор пикета.

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