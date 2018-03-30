Russia Today исчезнет из телеэфиров в Вашингтоне, - Bloomberg

30 марта, 2018, 07:59

Пропагандистский канал Russia Today прекратит свое вещание в Вашингтоне уже в это воскресенье, 1 апреля

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Дело заключается в том, что американские ретрансляторы WNVT и WNVC год назад продали на торгах свои частоты за $182 млн.

Таким образом, эти ретрансляторы прекратят сотрудничество с компанией MHZ Network, которая распространяет контент десятков каналов, в частности RT, Deutsche Welle, France 24, и тому подобное.

Российский канал также исчезнет с местного кабельного телевидения, которое, согласно федеральных законов, должен обслуживать все компании телевещания в их районе.

Комментируя эту ситуацию, заместитель главного редактора RT Анна Белкина отметила, что канал будет продолжать работать с партнерами в направлении распространения своего контента в столицу страны и за ее пределы.

Она добавила, что Департамент юстиции, который требует, чтобы американская производственная компания RT была зарегистрирована согласно закону о регистрации иностранных агентов, сделал этот процесс более сложным.

"На самом деле регистрация наложила неоправданные нагрузки на несколько областей операций RT, а также оказывает давление на наших партнеров", - говорит Белкина.