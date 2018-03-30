Российские дипломаты в Лондоне требуют пустить их к Юлии Скрипаль, которая оправилась после отравления
30 марта, 2018, 17:11
Посольство России в Великобритании требует предоставить российским дипломатам доступ к дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в себя после отравления
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства России.
"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, хорошо восстанавливается. Мы настаиваем на праве видеть ее согласно Консульской конвенции 1968 года", - говорится в сообщении.
Good news as Yulia Skripal is reported recovering as well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.
- Напомним, Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- По состоянию на 29 марта уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Юлия Скрипаль хорошо реагирует на лечение и уже не находится в критическом состоянии.
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