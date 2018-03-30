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Российские дипломаты в Лондоне требуют пустить их к Юлии Скрипаль, которая оправилась после отравления

Посольство России в Великобритании требует предоставить российским дипломатам доступ к дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в себя после отравления

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства России.

"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, хорошо восстанавливается. Мы настаиваем на праве видеть ее согласно Консульской конвенции 1968 года", - говорится в сообщении.

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