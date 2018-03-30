Российские боевики на Донбассе сосредотачивают танки в населенных пунктах, - штаб АТО

30 марта, 2018, 20:53

Используя так называемый режим перемирия, боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 БМП-1. Наблюдатели обнаружили отсутствие в местах хранения отведенной техники 18 танков, 9 минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.

По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения, в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков, которые двигались из района Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново.

Продолжается практика сосредоточения боевиками вооружения в населенных пунктах. Так, в восточной части Безымянного, на частных участках зафиксировано расположение нескольких танков, а на территории школы Софиевки – артиллерийские системы различного калибра.

В промзоне населенного пункта Кадиевка и на территории ПТУ №10 Раздольного обнаружены реактивные системы залпового огня БМ-21 Град.

Подобные действия со стороны оккупационной администрации России украинская сторона СЦКК расценивает как очередной этап подготовки средств огневого поражения против ВСУ и по мирному населению Донбасса.