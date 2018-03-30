Россия высылает украинских дипломатов из Москвы и Ростова, - Геращенко

30 марта, 2018, 22:53

Россия высылает восьмерых украинских дипломатов из посольства в Москве и пятерых — из консульства в Ростове-на-Дону

Именно в этих городах содержится большинство украинских политзаключенных, сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 — из нашего консульства в Ростове", — написала она.

Геращенко пояснила, что именно в этих городах рассматривают большинство сфабрикованных дел над украинскими политзаключенными.

"Я уже получила несколько тревожных смс от родственников политзаключенных, которые волнуются, сможет ли наше консульство полноценно работать", — добавила Геращенко.

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