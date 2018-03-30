Россия высылает украинских дипломатов из Москвы и Ростова, - Геращенко
Именно в этих городах содержится большинство украинских политзаключенных, сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 — из нашего консульства в Ростове", — написала она.
Геращенко пояснила, что именно в этих городах рассматривают большинство сфабрикованных дел над украинскими политзаключенными.
"Я уже получила несколько тревожных смс от родственников политзаключенных, которые волнуются, сможет ли наше консульство полноценно работать", — добавила Геращенко.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Страны ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина выслала 13 российских дипломатов.
- По состоянию на 29 марта уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
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