Роботы выходят из строя и восстают против людей. Трейлер второго сезона "Мир дикого Запада"

30 марта, 2018, 11:22

Второй сезон фантастического сериала "Мир дикого Запада" покажут уже через месяц – 22 апреля

Новый трейлер сериала HBO опубликовали на YouTube-канале.

Фантастического экшна "Мир Юрского периода" с парком генно-модифицированных динозавров американцам не хватило, так теперь они создали сериал "Мир "Дикий Запад", где роботы ковбоев и индейцев создают иллюзию того легендарного времени для богачей.

Если робота застрелили, техники сотрут его память - и снова в строй. Но однажды андроиды начинают выходить из-под контроля: они научились хранить память.

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Во втором сезоне роботы восстанут против людей и начнут уничтожать их мир. Иллюзия станет реальной смертельной опасностью.

Выхода новых серий поклонникам пришлось ждать почти полтора года. Сезон будет состоять с десяти серий.

В проекте снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Талула Райли и другие.