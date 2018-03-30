Роботы выходят из строя и восстают против людей. Трейлер второго сезона "Мир дикого Запада"
Новый трейлер сериала HBO опубликовали на YouTube-канале.
Фантастического экшна "Мир Юрского периода" с парком генно-модифицированных динозавров американцам не хватило, так теперь они создали сериал "Мир "Дикий Запад", где роботы ковбоев и индейцев создают иллюзию того легендарного времени для богачей.
Если робота застрелили, техники сотрут его память - и снова в строй. Но однажды андроиды начинают выходить из-под контроля: они научились хранить память.
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Во втором сезоне роботы восстанут против людей и начнут уничтожать их мир. Иллюзия станет реальной смертельной опасностью.
Выхода новых серий поклонникам пришлось ждать почти полтора года. Сезон будет состоять с десяти серий.
В проекте снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Талула Райли и другие.
- Американский телеканал HBO подтвердил, что финальный восьмой сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году.
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